Borsadan yabancıların neden kaçtığı belli oldu. İşte kaçıştaki detay

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Damla Baylan
Borsadan yabancıların neden kaçtığı belli oldu. İşte kaçıştaki detay
Borsa İstanbul dünü yüzde 0,28 düşüşle 7.895 seviyesinde tamamladı.

Dün BIST 100 günlük işlem hacmi 91,6 milyar TL olurken, bu işlem hacmi toplam hacmin %75,5’ini oluşturmuş oldu.

BIST 100’de dünkü işlemlerde 51 hisse yükselirken 49 hisse düşüş gördü.

Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0,53 düşüşle 7.854 seviyesinde başladı.

Orta Doğu’da tansiyonun yeniden hız kazanması borsanın düşüşle açmasına neden oldu.

Bugün açılışta en çok gerileyen sektörler; kobi, bilişim ve sigorta olurken, iletişim ve spor ise güne kısmi yükselişle başlayan iki sektör oldu.

Bankalar, güne %1’e yakın düşüşle başlarken holding sektöründeki geri çekilme ilk işlemlerde %0,5 oranında gerçekleşmiş oldu.

Borsanın düşüşü 2024 yılının ilk haftasında yabancı yatırımcıların çıkışını hızlandırdı.

Bir süredir kan kaybının hız kazandığı borsa haftanın son işlem gününe de düşüşle başladı.

Merkez Bankası yayınladığı verilere göre yabancı yatırımcıların 5 Ocak tarihinde ki çıkışı dikkat çekti.

Orta Doğu’da yaşanan gerilim yurtiçinde borsaya negatif yansıdı.

Bunun yanında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasına olan güvenin azalması da eklenebilir.

Oynak kur ve gergin piyasa ortamı da borsa yatırımcısının uzun vadede borsa kalmaması için büyük bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa vade de riskin devam etmesi de yabancıların çıkışını hızlandırmış olma ihtimalini artırıyor.

Yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 300 milyon dolarlık hisse senedi ve 45.9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi.

28 Kasım 2023’te 8.148 seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor seviyesini kıran BİST 100, kazançlarını silerek 26 Aralık 2023 tarihinde 7.200 seviyesine gerileyerek ekranları kırmızıya boyadı.

BİST 100, o tarihten beri satıcılı seyir sergileyerek düşüşlerini bugüne taşıyor.

Endeks, bugüne düşüşle güne başladıktan sonra düşüşlerini derinleştirerek 11.20’de 7.809 seviyesinde bulunuyor.

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