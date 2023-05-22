İŞKUR'dan 50 il için bekçi alımı duyurusu. Detaylar belli oldu

İŞKUR'dan bekçi alım duyurusu.Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan bekçi alımı ile ilgili detaylar netleşti. Alım yapılacak kadrolar KPSS şartı ile alınacak. Adayların bu şarta uygun olmaları gerekiyor. En az lise mezunu olan adaylar başvuru yapabilirler. Bu da üniversite mezunu bekçilerimiz olacak anlamına geliyor.

Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, herhangi bir sağlık problemi olmaması, siyasi parti üyeliği bulunmaması ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekiyor. Ayrıca, bekçi alımı için belirlenen 50 farklı şehirde ikamet etme şartı da bulunuyor.

KPSS ŞARTI

Kamu Personeli Seçme Sınavı'a katılıp, meslek lisansı, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim almış üniversite mezunu adaylar da, kamuda çeşitli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercihlerini yapabilecek.

50 FARKLI ŞEHİRDE BEKÇİ ALIMI

Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan bekçi alımı duyurusu ile 50 farklı şehirde alım yapılacağı açıklandı. Bu şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler de yer alıyor. Bekçi alımı için belirlenen şehirler arasında Konya, Aksaray, Mersin, Hatay, Aydın, Kastamonu, Edirne, Çorum, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Antep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Kırklareli, Zonguldak, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli ve Eskişehir bulunuyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Bekçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu'nun şubelerinden veya resmi internet sitesinden yapılabilecek. Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde sunmaları gerekiyor. Başvuru yapan adayların gerekli şartları sağlaması durumunda, alım sürecinde değerlendirilmeye hak kazanacaklar.