İslam Memiş altın ve dolardaki büyük tuzağı açıkladı. Birikiminiz buhar gibi yok olabilir

Altın ve para uzmanı İslam Memiş döviz altın ve kripto parada bu hafta olacakları açıkladı. Memiş ABD Başkanlık seçimlerine dikkat çekti. Memiş "Donald Trump’ın başkanlık seçimini kazanacağına taraflı tarafsız herkes kesin gözüyle bakılıyor" dedi.

Memiş "Kasım ayında merkez bankalarının faiz politikaları, kripto para piyasası, altın ve gümüş gibi değerli metaller, borsalarda yeni bir fiyatlama süreci yaşanabilir" diye konuştu.

Altın, dolar, kripto alacakları uyaran Memiş "ABD eski başkanı Trump'ın adaylığından ötürü sert yükselişler var. Bu tuzakları beraberinde getirecek. Altın, dolar, ve özellikle kripto para yatırımcıları bundan çok etkilenecek. Sert düşüşler olabilir" ifadesini kullandı.

Altın, döviz ve kripto parasını bozdurmak isteyenlere de uyarı yapan başka bir uzman "Kasım ayında bozdururmsam biraz daha karım olur diyenler hatayı yapacaklardır. Bence onlar kasım ayından önce bozdursunlar. Kasım ayında dolar ve altında sert düşüşler yaşanacak" diye konuştu.

Piyasalarda bugün Ons altın 2.463 TL, Gram altın 2.622, çeyrek 4.247 yarım 8.522 ve cumhuriyet 17.013 TL'den işlem görüyor. Dolar 33.09 Euro 36.11.