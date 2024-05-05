İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat

Gram altının 2731 liraya kadar yükselmişken 300 lira değer kaybettiğine dikkat çeken Memiş, 300 liralık gerilemeyi cebe koymak için gram altının alınabilir seviyede olduğunu belirtti.

Memiş, gram altının kendi aldığı seviyenin de aşağısına düştüğünü açıklarken, “Gram altını tekrar yorumlamak gerekirse 2350-2400 altına yerleşme ihtimalimiz olacaktır” diye konuştu.

Altın yatırımcısının gram altın TL'de bu jeopolitik gerilimle birlikte TL ile işlem yaptığı için satalım mı diye korktuğunu belirten Memiş, “Bu seviyeler satış değil, alım seviyesidir. Elinde TL olan için fırsattır. Temmuz hazırlığı yapan için makul alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kimseye satış tavsiyesi edemem" diye konuştu.