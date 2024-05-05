İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat

İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat
Kaynak: TGRT Haber
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde TL olanları ‘fırsat’ diyerek uyarırken, doları ve altını olanlara ise "Satış yapmayın" diyerek telkinde bulundu.
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İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altında devam eden dalgalanmanın Fed belirsizliğinden kaynaklandığının altını çizerek altında bir yön kırılımının şimdilik olmadığını, ons altın tarafında ise 2280 doların kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Memiş, altında aşağı yönlü kırılma olduğu takdirde 2230 dolar ve devamında 2200 dolarla alakalı risk oluşumu olduğunu vurguladı.

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İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat 2

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığına vurgu yapan Memiş, 2200 dolar üzerine yerleşen piyasa oluşumundan kaynaklı şu anda her ne kadar baskı altında kalsa da kendileri için kırmızı çizginin 2280 dolar olduğunu belirtti. Memiş, bundan dolayı ellerindeki varlıkların tamamını altına geçirmediklerini belirterek, dolarda yüzde 50 pozisyonunu tuttuklarını ifade etti.

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İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat 3

Yeni bir kırmızı çizgisi olduğunu belirten Memiş, 2280 doların altına ons altın sarkarsa, gram altın TL'de 2350-2450 lira aralığını takip ediyor olacaklarını vurguladı. Gram altının 2400 üzerinde tutunma çabasının sürdüğünü dile getiren Memiş, bu hafta boyunca yatırımcıların kendisine “Yeni TL geçti elime bunu nasıl değerlendirebilirim?” diye sorduğunu belirtti.

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İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat 4

Gram altının 2731 liraya kadar yükselmişken 300 lira değer kaybettiğine dikkat çeken Memiş, 300 liralık gerilemeyi cebe koymak için gram altının alınabilir seviyede olduğunu belirtti.

Memiş, gram altının kendi aldığı seviyenin de aşağısına düştüğünü açıklarken, “Gram altını tekrar yorumlamak gerekirse 2350-2400 altına yerleşme ihtimalimiz olacaktır” diye konuştu.

Altın yatırımcısının gram altın TL'de bu jeopolitik gerilimle birlikte TL ile işlem yaptığı için satalım mı diye korktuğunu belirten Memiş, “Bu seviyeler satış değil, alım seviyesidir. Elinde TL olan için fırsattır. Temmuz hazırlığı yapan için makul alım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Kimseye satış tavsiyesi edemem" diye konuştu.

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İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat 5

ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR

Gram altın fiyatı

Alış: 2.392,52

Satış: 2.393,53

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İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat 6

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.300,76

Satış: 2.302,72

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Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.828,03

Satış: 3.913,42

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Cumhuriyet altını

Alış: 15.312,13

Satış: 15.605,81

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Yarım altın fiyatı

Alış: 7.632,14

Satış: 7.826,84

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Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.312,13

Satış: 15.605,81

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Ata altın fiyatı

Alış: 16.034,02

Satış: 16.438,77

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14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.297,96

Satış: 1.717,89

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İslam Memiş yapmayın dedi. Altın ve doları olanlar dikkat 13

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.204,69

Satış: 2.335,76

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