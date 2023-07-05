İsmail Kartal Fenerbahçe'ye imzayı attı

Ali Koç:

Basın toplantısını bu tesislerde yapmayı uygun bulduk.

Totem de diyebilirsiniz.

Hocamız ilk günden beri görevini yapmaya çok hızlı bir şekilde başladı.

İsmail Kartal, göreve başladığı dakikadan itibaren hiç evine gitmedi.

Akşam yemeğinden sonra gece yarılarına kadar ekibiyle birlikte eski maçları izleyen, transferde önüne sunulan futbolcuların kasetlerini izleyen İsmail Kartal’ın bu yoğun mesaisi Rusya kampının başlayacağı 8 Temmuz’a kadar sürecek İsmail Kartal tüm futbolcuların ve personelin günde 12 saatini tesislerde geçirmesini istiyor.

Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek.

Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.

Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor.

YENİDEN FENERBAHÇE

Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek. Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor.

Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.

Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz.

Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor.

ASLA GİZLİ BİR ŞEY YAPMADIK

Madem öyle, neden daha önce ayrıldınız? Bu soruyu soranlar olacaktır.

İsmail Kartal'a dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik, asla gizli bir şey yapmadık. Genel Kurul'da bir profil çizmiştim, o resmin de ne olduğu ortada.

Fenerbahçe'yi layıkıyla temsil edeceğinden şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır.

Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız.

Doğru transfer hamlelerini yapacağız.

HERKES TOK SATICI

Üç transferimiz oldu. İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko için uzun zamandır uğraşıyorduk. Ryan Kent için altı aydır uğraşıyorduk. Bunun dışında hocamıza liste sunduk. Hocanın da eklediği isimler var.

Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Turnuvalar başlayacak, acele ediyoruz. Avrupa'da transferin ilk günleri. Herkes tok satıcı.

ŞAMPİYONLUK SAHADA KAZANILMIYOR

Şampiyon olacağımızdan şüphe duymuyorum.

Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarına mesaj olarak bunları paylaşacağım.

Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım.

Takımımıza inanmalarını, sarılmalarını, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız.

NE YAZIK Kİ BÖYLE BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ

Son üç sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok. Aleyhine o kadar çok ki...

Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz.

Taraftarlarımız bir ve bütün olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar.

Fenerbahçe son üç sezonda açık ara lider! Şampiyon olamamamız sadece transfer, hoca değil! Bu takıma destek verin.

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU ESKİ GÜNLERİNE DÖNSÜN

Haksızlığa uğradığımızda, camianın en büyük savunucuları olun. Şükrü Saracoğlu eski günlerine dönsün.

Şu anda hiç alışık olmadığımız bir tablo var. Geçen sene bir penaltı oldu. Serdar Dursun penaltı atacakken yuhalandı! Bu normal değil! Taraftarlar da aynaya baksın. Onlar da yeni bir sayfa açsın. İsmail Hoca liderliğinde takıma destek olsunlar

İsmail Kartal:

Fenerbahçe'den çok güzel şekilde uğurlandım. Başkanımız 'Bir gün yollarımız kesişebilir' dedi. Yeniden beraberiz.

Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık.

FENERBAHÇE BİZİM, FENERBAHÇE HEPİMİZİN

Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin 9 yılda yaşadığı kadar, bugün neyi farklı yapacağımız çok önemli.

Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak, sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz.

Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin.

RUSYA'YA TURNUVA'YA GİDECEĞİZ

Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin!

Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Takıma en iyi katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz Kimsenin şüphesi olmasın.

Çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'ya turnuvaya gideceğiz. Turnuva sonrası ayrılacaklar var. Yeni katılacaklar var.

ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Takımda çok pozitif bir hava var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek ve Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz.

Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız.

Ayrıldığımda çok güzel, samimi bir ortam vardı. Ama tekrar geldim, birkaç gündür çalışıyorum..

Beni tanıyan oyuncularımızda iyi bir enerji var. Tanımayan oyuncular da mutlu, onlar da gelip sürekli benimle konuşuyor. Diyaloglarımızdan çok etkilendiler. Çok güzel bir ortam var.

"5 YILDIZLI FORMA İLE ÇIKMAKTA KARARLI MISINIZ"

Ali Koç; Başvurumuz iki seneyi geçti. Türkiye'de iç yolları tükettikten sonra B planımız da var. Olumlu ve ya olumsuz bir harekete geçilmesini istiyoruz. Bir önceki TFF Başkanı 'Komisyon kuruyoruz' diyordu. Ancak hiçbir hamle yapmadı. Sayın Mehmet Büyükekşi de yapmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bir senede çok fazla söndürmesi gereken yangın vardı. Bu konuya el atamadılar, atamayacaklarını biliyorduk. Biz gerekli başvuruları yaptık. Olumlu veya olumsuz cevap alamadık. 'Fenerbahçe hakkını arıyor' diyerek bu konuya destek olmalısınız. 5 yıldız ile çıkacağız. Bu logomuz olarak tescilli. Bakalım neler olacak. Biz davamızda haklıyız.

"YABANCI KALECİ TRANSFERİ OLACAK MI"

İsmail Kartal; Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz.

ŞAMPİYONLUK ELİMİZDEN ALINDI

2014-15'te şampiyonluğu kaybetmedik! Şampiyonluk elimizden alındı! Kurşunlandık! İkinci kez geldiğimizde Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla sezonu güzel şekilde bitirdik. Ancak hep yarım kaldık. Yarım kalan işimizi bu sezon Allah'ın izniyle tamamlayacağız.

ARDA GÜLER ARTIK BİR FİGÜR

Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir.

BENİM DİZİLİŞİM BELLİ

İsmail Kartal: 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemleriyle oynayacağız. Zaman zaman tek, bazen de çift forvetle oynayabiliriz. Hücum eden, agresif oynamaya çalışan, golü kovalayan, kazanmaya yönelik bir sistemimiz olacak.

ALİ KOÇ'TAN ZAHA YANITI

Son derece başarısız derbi ve iç saha performansımız var. İçeride düşme hattındaki takımlara puan kaybetmemiz, büyük maçlarda gol atamamamız. Nereden bakarsanız garip bir sezon. Bizim şansımız mıdır, kısmetimiz midir bilemiyorum. Üçlü sistem çalışmıyor diye Vitor hocamızla yollarımızı ayırmıştık. Süper Lig'de bu sistemin başarılı olmadığını gördük. Hoca seçimimizi de bu yönde yaptık.

Basında geçen isimler hakkında konuşmama hakkımı kullanmak istiyorum.

GELİŞMELERİ CANLI AKTARIYORUZ....