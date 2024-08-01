İsmail Kartal hakkında şok itiraf. Zorla götürmüş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal hakkında şok itiraf. Zorla götürmüş

Fenerbahçe'nin Ermeni asıllı eski futbolcusu Can Arat, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde İsmail Kartal ile yaşadığı anıyı anlattı. Arat'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

2005-2009 sezonları arasında Fenerbahçe'de oynayan Ermeni asıllı eski futbolcu Can Arat, bir YouTube kanalına konuk oldu ve flaş açıklamalar yaptı.

Can Arat, İsmail Kartal ile yaşadığı Cuma namazı anısını anlattı.

Eski futbolcu, Kartal'ın Hristiyan olduğunu bilmesine rağmen cuma namazına götürdüğünü ifade etti.

''ORTAMI BOZMAK İSTEYEN BİRİSİ DEĞİLİM''
İsmail Kartal ile neler yaşadıklarını anlatan Can Arat, "Konya deplasmanındayız. Hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapmadım. Takım cuma namazına gitti. Ben müslüman olmadığım için gitmedim ama İsmail Kartal benim orada olmadığımı görünce otelden aldırdı ve cuma namazına çağırdı. Ben de gittim, namazımı kıldım. Direnmedim çünkü ortamı bozmak isteyen birisi değilim." sözlerini sarf etti.

''CİHAT ARSLAN YÜZÜNDEN MÜSLÜMAN OLMAK İSTEMEDİM''
Açıklamasını sürdüren eski futbolcu, "Ben belki müslüman olabilirdim ama gördüğüm bir tane kötü müslüman yüzünden müslümanlığı reddettim. Cihat Arslan'ı tanıdıktan sonra müslüman olmak istemedim" ifadelerini kullandı.

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