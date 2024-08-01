SGK, emekliler için 14 bankayla anlaştı. Özel indirim ve ayrıcalıklar verilecek

SGK'nin Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına müreffeh bir hayat yaşamaları adına kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle yapılan istişareler sonucunda iş birliği protokolü yaptıklarını aktardı.

İşbirliğine imza atan bankalar şöyle sıralandı:

"PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank, TEB"

"EMEKLİLERE YÖNELİK KOLAYLIK AVANTAJ VE FIRSATLAR OLUŞTURDUK"

"Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj, fırsatları oluşturduk." diye konuşan Ahmet Aydın, "emekliler.gov.tr diye bir sitemizi de hayata geçirdik. Oraya da girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, nasıl bir fırsat, nasıl bir kolaylık sağlandığını görebileceksiniz." dedi.

Her ilde SGK merkezlerinde kurdukları emekli masasıyla emeklilere rehberlik verildiğini söyleyen Ahmet Aydın, "Bugün 81 ilimizde 4 bin 123 firmayla indirim avantaj protokolü yapılmış durumda." dedi.

Emekli dijital kimlik kartları, TROY ve bankaların da emekli banka ve kredi kartları hazırlandığını açıklayan Ahmet Aydın, bunlar üzerinden söz konusu fırsatları hayata geçirdiklerini söyledi.

"BANKALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRECE DAHİL OLDU"

SGK Başkanı Raci Kaya da yaptığı açıklamada "Emekliler Yılı" dahilinde yıl boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar birçok haklarını genişletmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Bakanlık ile eş güdüm halinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Raci Kaya, bankaların, emekliler için çok hızlı bir şekilde sürece katıldığını ve özel indirim ve ayrıcalıklarla emeklilere bir katkı sağlamak için canı gönülden çalıştıklarını belirtti.

Protokolde bankalar adına konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık da emeklilerin finansal ihtiyaçları için en doğru çözümleri üretmeye hazır olduklarını söyledi.

Cüneyt Sağlık, "Orta Vadeli Program'da bulunan stratejiler çerçevesinde düzenleyici otoriteler, BKM ve bankacılık sektöründe milli kart şeması TROY'un ikinci çeyrekteki işlem hacmini önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1200 oranında arttırdık. Ülkemizde aynı dönem içinde toplam kartlı alışveriş hacim artışı yüzde 103 olarak gerçekleşti. Güç birliği yaptığımızda konulan hedeflere ulaşabilme potansiyelimizi ifade etme yönünden anlamlı bir gösterge olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.