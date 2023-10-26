İsmail Kartal: Hep aynı oyuncularla bu yola devam edemezsiniz

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazanılan Ludogorets maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
İsmail Kartal: Hep aynı oyuncularla bu yola devam edemezsiniz

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Ludogorets'in iyi bir takım olduğundan maç öncesi de bahsettiğini hatırlattı.

Oyun içinde bazı dakikalarda zorlandıklarını vurgulayan Kartal, "3-1 kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu anda 9 puanla grupta lideriz. Bazı oyuncularımızı hafta sonu maçı düşünerek oyundan çıkardık. Oyuncuları dengeli kullanmaya çalışıyorum. Artı ve eksileriyle kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

Daha az süre alan oyuncuların performansından memnun olduğunu anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Daha iyi olmaları gerektiğine inanıyorum. Bu da şans buldukça, oynadıkça maç temposunu yakalamaları gerekiyor. Kulübede 1-2 oyuncum vardı, onları oynatmamam gerekiyordu. Birkaç pozisyon verdik rakibe normal, sonuçta onlar da iyi bir takım. Oyun içinde dalgalanmalar olması normaldir. Birkaç hafta içinde oynamayan yeni oynayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunun da biraz gerisindeler, bu dalgalanmalar olabilir. Bunları göze alıyoruz ki maç temposunu yakalasınlar. Hep aynı oyuncularla bu yola devam edemezsiniz."

Kartal, 103 golle rekor kırdıkları sezon ile bu kadronun karşılaştırılmasına ilişkin bir soruya ise "O dönemdeki kadromuz da çok iyiydi. Bence tartışılır." şeklinde yanıt verdi.

Kendi hatalarından gol yediklerinin de altını çizen Kartal, "Aslında rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Bireysel hatalarımızdan birkaç pozisyon verdik. Yediğimiz gol de şanssızlık golüydü. Kendi kalemize attığımız bir goldü. O gol olmasa rahat 3-0, 4-0 kazanacağımız bir maçtı. Savunmadaki eksikliğe takım içinden bir şekilde çözüm bulacağız. Stoperde 2 oyuncumuza çok yük biniyor. Daha iyi olabilirdik bu akşam ama 3 gün sonra hafta sonu bir maçımız daha var." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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