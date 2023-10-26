Ali Koç ve İsmail Kartal'dan gündem olan Atatürk sözleri. Tribünler çılgınca alkışladı

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü anısına anlamlı bir girişimde bulunma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 100. yıl anısına Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı 81 ildeki 81 çocuğa ve Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 1 çocuğa "Cumhuriyet bursu" verileceği belirtildi.

''BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEZ''

Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı alıntılayan teknik direktör İsmail Kartal, ''Atamızın da söylediği gibi ‘Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez.’ Bu vatan için omuzlarımızda vazgeçemeyeceğimiz bir sorumluluk taşıyoruz.Ben ve takımım da bu adımının bir parçası olacağız! Her vatandaşımız da ülkemizin geleceği çocuklar için gerekeni yapacağına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ TARAFTARA SESLENDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet'e özel maç öncesinde stat hoparlörlerinden taraftara seslendi.

Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor, bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur! Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde, atamızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda, aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz."