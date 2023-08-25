İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü, İsmail Kartal, Twente maçı sonunda açıklamalarda bulundu. Kartal, hiçbir oyuncuyu kıstlamadığının da altını çizdi.

İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması: Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi 5-1 yendiği maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

-Kazanıp Hollanda'ya avantajla gitmek istiyorduk ancak Twente de ne kadar kaliteli bir takım olduğunu gösterdi. İlk golü buldular ama sonra işler değişti. İkinci yarı İrfan Can'ı da oyuna sokup, istediğim şekilde kanatlardan güçlü bir oyun ortaya koyduk.

-Güzel bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız geriye düşmemize rağmen oyuncularımızı desteklediği için hepsine çok teşekkür ederim. Bu galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

-Hiçbir oyuncumu kısıtlamıyorum. Maçı kazanmak için savunma oyuncularımızın dahi yeri geldiğinde ileri çıkmasını istiyorum.

-Vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Altay Bayındır'a teşekkür ediyorum. Yeni bir serüvene başladı, ona canı gönülden başarılar diliyorum.

-Livakovic'le ilgili uzun zamandır başkanımız ve yönetim bu transfer için uğraşıyordu. İyi bir kaleci. Kendisiyle tanıştık. İnşallah birlikte önemli başarılara imza atarız.

-Maça başlarken ilk 15-20 dakikada taraftarlarımızın desteğiyle erken gol bulup maçı kopartmak istiyorduk ama beklemediğimiz bir gol yedik. Daha sonrasında 1 gol daha yiyebilirdik. 25'ten sonra kontrolü ele aldık. İkinci yarı yaptığımız hamlelerimizle maçı lehimize çevirdik. Kulübede 2. yarı aldığım ve alamadığım oyuncular oldu. Başta bazılarını riske etmek istemedik. Rakip 10 kişi kalınca bu fırsatı değerlendirmem gerekiyordu. İkinci yarı yaptığımız organizasyonlarla geriye düşmemize rağmen taraftarlarımızın desteğiyle kazandık. Onlara destekleri için teşekkür ediyorum.

-Biz kaliteli bir takımız. Seyircimiz önünde ya da deplasmanda mağlubiyeti kabul edecek oyun karakterimiz yok. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerlere gelmesi ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü maçta taraftarlar önünde geriye düşmemize rağmen onların verdiği pozitif destekle maçı çevirmeyi bildik.

-İlk devre Mert Müldür-Ryan Kent ikilisi kötü oynamıyordu ama rakip 10 kişi kalınca daha hücum yönü güçlü oyuncuları almak istedik. Osayi-Samuel'in hücumsal özelliklerini kullanmak istedik. Onların sol beki atıldı. Oradan daha etkili olabileceğimizi düşündük bu hamlemiz tuttu. Avrupa kuplarında geçen dönem geldiğimde çok sakat vardı ve elimiz dardı. O zaman elenmek beni çok üzmüştü. Şimdi sezon başı geldik. İyi kadromuz ve kaliteli oyuncularımız var.

-Bir tane sağlam stoperim vardı, 3 stoperimiz sakattı. Takım içinden çözüm üretmek zorundaydık. Benim B ve C planlarım olmadı. Jayden ile hafta içi konuştuk. Ona kendisini orada oynatabileceğimi, hazırlıklı olmasını söyledim. O da daha önce o pozisyonda oynadığını ve hazır olduğunu belirtti. Samsun maçının son bölümünde de onu orada denemiştik.

-İrfan Can önemli bir oyuncumuz. Şu anda çok istekli ve çok iyi çalışıyor. Maçlarda bunun karşılığını veriyor. İrfan Can sahada vermesi gereken ne varsa vermeye çalışıyor. Kalitesi, oyun aklı bizi rahatlatıyor. Bazı maçlarda dinlendiriyoruz ama ortaya koyduğu performanstan çok memnunuz.

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