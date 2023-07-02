İsmail Kartal'dan flaş açıklama: 9 sene oldu, artık buna son vermeliyiz

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk antrenmanına çıktı.

Kartal, antrenman öncesi açıklamalar yaptı.

İsmail Kartal futbolcularına hitaben, "Eğer saygı olmazsa, inanç olmazsa ve iyi çalışmazsak hiçbir şansımız yok. Açık ve net söylüyorum. Beni zamanla çok iyi tanıyacaksınız. Ben de sizin gibi futboldan geldim. Hayatımı Fenerbahçe'ye verdim. El ele verip camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca basın mensuplarına ise, "Yeni sezonu açmış bulunuyoruz. Ayın 5'in milli takımdan gelen oyuncularımız da bize katılacak ve Rusya kampına gideceğiz. Ara ara basın mensupları ile buluşacağız. 9 sene oldu, artık buna bir son vermeliyiz. İnşallah bu sezon biz şampiyon olacağız, camianın beklentisi çok büyük. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz." dedi.