İsmail Kartal'dan flaş açıklama. Futbolcularına ne yaptığını anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava maçının ardından "Buraya 3 puan için geldik ve istediğimizi aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

KAYNAK: AA
İsmail Kartal'dan flaş açıklama. Futbolcularına ne yaptığını anlattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

İsmail Kartal, Antona Malatinskeho Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyunu domine etmelerine karşın pozisyon bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Maça topun ayaklarında kalmasını sağlayarak başladıklarını dile getiren Kartal, "Topun ayağımızda kalması yeterli değildi. Üçüncü bölgede üretken olmalıydık. Oyunu oynayan bizdik, rakip ise ikinci bölgede bizi karşıladı. İlk devre böyle bitti. İkinci yarıya çıkarken üçüncü bölgede daha fazla üretken olmamız gerektiğini konuştuk. 60. dakikada değişikliklerle arka arkaya goller geldi. Rakibin ani ataktan bir pozisyonu var. Sonra bireysel hatadan bir gol yedik ve rakip iştahlandı. Buraya 3 puan için geldik ve istediğimizi aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kartal, takımdaki her oyuncudan fayda sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Takımımızda 26-27 oyuncumuz var ve elimizdeki her oyuncuya ihtiyacımız var. Oynayan, oynamayan herkesi değerlendirmeye çalışıyoruz. Giren, çıkan her oyuncu sistemimizde yapması gerekenleri biliyor. Sürekli aynı oyuncularla mücadele ederseniz arkasındaki oyuncuyu hazırlayamazsınız. Orta ve uzun vadede her oyuncunuz hazır olmalı. Takımda güzel bir rekabet ortamı var. İyi çalışıyoruz, takımımızda oynamayı herkes hak ediyor. Oyuncularıma güveniyorum. Şu anda lideriz, sonraki maçları bekliyoruz ve önümüze bakıyoruz."

Rakibin fiziksel olarak iyi mücadele ettiğini aktaran tecrübeli sarı-lacivertli teknik adam, 60. dakikada yapılan değişikliklerden sonra golleri bulmalarına ilişkin bir soruya, "Rakibimiz sürekli topun karşısında 11 kişi kalarak savunma yaptı. Onun için gol üretmekte zorluk yaşadık. Oyuncuların enerjisi düştü. Biz de yeni oyuna aldığımız oyuncuların enerjileriyle pozisyon bulmaya başladık ve maçı lehimize çevirmeyi bildik." yanıtı verdi.

Sarı-lacivertlilerin gollerine imza atan Joshua King'in iyi bir maç çıkardığını anlatan Kartal, Jayden Oosterwolde'nin genç bir oyuncu olduğunu ve hata yaparak gelişim sağlayacağını sözlerine ekledi.

İsmail Kartal, sezon başında takımdan ayrılmaları gündemde olan Joshua King ve Miguel Crespo'nun yükselen performansına ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Futboldan gelen bir insanım. Uzun yıllar Fenerbahçe'de futbol oynadım. Futbolcunun ruh halini iyi bilen biriyim. Futbolcularımla pozitif bir iletişimim var. Her oyuncumla aynı mesafedeyim ve herkesle konuşuyorum. Hangi antrenmanı yaparsak, neye çalışırsak oynayan oynamayan herkese aynı şeyi anlatıyoruz. King ve Crespo da bu oyuncular arasında. Sezon başı her ikisinin de sorunları vardı. King'in Rusya'da yaşadığı bir de sakatlık vardı. Bu durumlar onların takımın içinde kalıp form tutmasını engelledi. Biz yavaş yavaş bu oyuncularımızı motive ettik."
(AA)

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