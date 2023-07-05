İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye imza atacağı saat belli oldu

İsmail Kartal'ın imza töreni bugün saat 16.00'da Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilecek. İsmail Kartal bu imza ile Can Bartu tesislerinde imza atan ilk Fenerbahçe teknik direktörü olacak.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye imza atacağı saat belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un ayrılışı üzerine sarı-lacivertli kulübün başına geçen ve takımla birlikte çalışmalara şimdiden başlayan İsmail Kartal bugün resmi imzayı atıyor.

TARİHTE İLK
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal’ın imza töreni bugün saat 16.00’da başkan Ali Koç’un katılımıyla Samandıra Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilecek. İsmail Kartal’ın bu imzasıyla birlikte Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir teknik direktör Samandıra Can Bartu tesislerinde imza atmış olacak.

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