İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

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İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de sezonun bitmesiyle birlikte görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de tarihinin puan rekorunu kırmasına rağmen şampiyon olamayınca görevden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Kartal, sarı lacivertli takımın başında 58 maçta 44 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi elde etmiş, Süper Lig'de 99 puan toplarken, UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kadar çıkmıştı.

Kartal'ın yerine Fenerbahçe'nin başına Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirilmişti.

İsmail Kartal'ın Ankaragücü'nden de teklif aldığı ileri sürülürken, Suudi Arabistan'ın Al-Taawoun takımıyla da görüştüğü iddia edildi.

Görüşmede tarafların 1 yıllık anlaşma için el sıkıştıkları da belirtildi.

Tarafların detaylar üzerinde görüştükleri, daha sonra da sözleşme imzalanacağı ileri sürüldü.

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