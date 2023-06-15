İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı. CHP listelerinden Meclis'e giren üç parti grup kurdu

Saymaz'ın aktardığına göre, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun evinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldiler. Üç parti arasında yapılan görüşmeler sonucunda grup kurulması konusunda anlaşmaya vardılar.

Böylece CHP listelerinden seçime katılan dört partiden Demokrat Parti hariç diğer üçü Meclis'te altıncı bir grup oluşturdular. DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı.

Saymaz şu ifadeleri kullandı;

“Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu bir araya geldi bugün. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti. Şu an Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, grup kurma kararı aldılar, 3 parti TBMM’de bir grup olarak temsil edilecekler. Şu an AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP dışında altıncı bir grup daha geliyor.”