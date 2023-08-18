Bahçeli İYİ Parti’ye neden ittifak çağrısı yaptı. İsmail Saymaz’dan canlı yayında büyük iddia

Gazeteci İsmail Saymaz, SZC Tv'de yayınlanan Sokağın Sözü programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısını ve "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini değerlendirdi.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Bahçeli'nin bu sözlerinin arkasında aslında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a bir mesaj olduğunu söyleyen Saymaz, "İYİ Partililere göre, Bahçeli'nin bu çağrıyı yapmasında AKP ile yaşadığı gerilim var. " dedi.

MHP CEPHESİ O KONULARDAN ŞİKAYETÇİ

İşte, Gazeteci İsmail Saymaz'ın İYİ Parti kaynaklı o iddiaları:

"Seçimler sonrası AKP ve MHP arasında gerilim yaşandı. Seçimden sonra AKP kabinesinde Kürt seçmeni kazanmak için hamleler yapıldı. Hulusi Akar ve Soylu gibi MHP'ye göre milliyetçi isimler sahneden indirildi. Yerlerine çözüm sürecinde öne çıkan Efkan Ala ve Hakan Fidan geldi. Bu durumlar MHP'yi rahatsız ediyor. MHP'nin öncelikleri geri plana atılmış durumda. AKP kendine yeni partner arıyor."