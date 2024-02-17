İsmail Saymaz Halk TV’den neden ayrıldığını açıkladı

Tülin Küre
İsmail Saymaz Halk TV’den neden ayrıldığını açıkladı
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma sürecini açıkladı. Saymaz, deprem ve altılı masa sürecinde Halk TV'nin tutumu nedeniyle kanaldan ayrıldığı belirtti.

İsmail Saymaz Halk TV’den neden ayrıldığını açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına konuk oldu. Saymaz programda Altaylı’nın "Halk TV'den neden ayrıldın" sorusuna da yanıt verdi.

Ayrıldığı süreçte Halk TV’nin siyasi yöneliminin ürettiği içeriği çok gölgelemeye başladığını düşünmeye başladığını belirten Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem günlerinden başlayarak daha sonra Altılı Masa krizini içine alan süreçte Halk TV yayınlarında seçimi öne alan, seçim sonuçlarına göre yayıncılık yapan bir gayret baş gösterdi. Bu tarz yayıncılık türü var. İçeriğin siyasi sonuçları olabilir. Ama ben sadece siyasi görüşlerim öyle diye kendimi gölgelemem.

Seçime giderken Halk TV'de benimsenen siyasi tutum Altılı Masa'da özellikle İYİ Parti'ye yönelik dili gördükten sonra bir tercih yapmak durumunda kaldım. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım”.,

SAYMAZ AYRILDIĞINI DUYURMUŞTU
İsmail Saymaz Nisan 2023’te Halk TV’den ayrıldığını, “Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin" sözleriyle duyururken Halk TV tarafından yapılan açıklamada, Saymaz'ın sözleşmesi bitmeden ayrıldığı ve bu kararın etik bulunmadığı bildirilmişti.

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