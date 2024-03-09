İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’ndan vekillik mi istedi? Gelen iddialara yanıt verdi

Murat Öztürk
İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’ndan vekillik mi istedi? Gelen iddialara yanıt verdi
Gazeteci Tolgahan Erdoğan'ın, İsmail Saymaz'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilliği talebinde bulunduğu ve bu isteğin geri çevrildiği yönündeki iddiaları gündeme geldi. Saymaz, sosyal medya üzerinden bu iddiaları yalanladı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yenilgiye uğrayan ve sonrasında genel başkanlık görevini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki haberler medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

En son olarak, gazeteci İsmail Saymaz'ın Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilliği talep ettiği, ancak bu talebin reddedildiği öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz ise, bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve sadece Can Atalay'ın vekilliği için Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulunduğunu, fakat bu talebin olumsuz yanıtlandığını ifade etti.

Saymaz, sosyal medya üzerinden bu iddiaları yalanladı.

"HİÇBİR ŞEY TALEP ETMEDİM"

Bir televizyon programına katılan Gazeteci Tolgahan Erdoğan, İsmail Saymaz'ın CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilliği talep ettiğini iddia etti.

Erdoğan, "Eğer milletvekili yapılsaydı, acaba bugün Kılıçdaroğlu'na bu kadar öfkeli olabilir miydi?" şeklinde bir yorumda bulundu.

Saymaz ise, bu iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden net bir şekilde yalanlayarak, "Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey talep etmedim. Ancak, Can Atalay'ın hapisten çıkıp milletvekili olabilmesi için oluşturulan bir heyetin randevu talebini Kılıçdaroğlu'na ilettim. Fakat Kılıçdaroğlu randevu vermedi ve bu nedenle Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden aday gösterildi." şeklinde bir açıklama yaptı.

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