İsmail Yüksek: Japonya maçı bizim için çok özel olacak

Belçika'daki özel maçta yarın Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda milli futbolcu İsmail Yüksek, Genk şehrindeki Cegeka Arena'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsmail Yüksek'in açıklamaları şu şekilde;

-Yarın hem bizim hem de Japonya için çok özel bir maç olacak. Japonya, çok değerli bir takım. FIFA sıralamasında 20. sırada bulunan, Asya ülkeleri arasında da bir numara olan bir takım. Çoğu oyuncusu Avrupa'da mücadele ediyor. Çok disiplinli, planlarına sadık, mücadeleci bir takım. 1998 yılından bu yana tüm Dünya Kupası'na katıldılar, üç tanesinde son 16'ya kaldılar. Son Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Kosta Rika gibi ülkelerin olduğu gruptan lider çıkmayı başardılar. Son 16'da da Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibimiz Hırvatistan'a penaltılarla elendi. Yarın bizim için özel bir maç olacak. Japonya maçı, ekim ayında oynayacağımız Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarını değerlendirmek adına değerli bir müsabaka olacak. Böyle ülkelere karşı mücadele etmek her zaman denk gelmiyor. Kendimizi tartmak adına ilginç bir futbol ekolüyle karşılaşmak faydalı olacaktır. İnşallah sakatlık olmadan sonu güzel biten ve kazandığımız bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum.



-Ermenistan karşısında hiç beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuç oldu. Gerekli analizleri hocamız ve ekibi yaptı, biz de kendi aramızda gerekli analizleri yaptık. Yarınki maç çok zor olacak, cumartesi günü oynadıkları maçı da izledik. Almanya'ya karşı 4-1 gibi bir skorla kazanmayı bildiler. Yarına kadar hazır olacağız, şu an hazırız hatta. Yarın güzel bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum.



-Ermenistan maçında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarıda değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı, değerlendirsek çok farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. İkinci yarıda oyunun bazı bölümlerinde konsantrasyon eksikliği yaşadık. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Hocamız ve ekibi gerekli analizleri yaptı, önümüzdeki maçlarda bu eksikleri azaltmaya çalışacağız. Bu jenerasyonun en büyük hayali Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Bu hedefi bilerek sahada mücadele ediyoruz. Umarım da katılacağız. Grupta avantajlı bir durumdayız, kaybedilmiş bir şey yok. Türk Milli Takımı'nın hedefi her zaman en üsttedir. Bunu bilerek sahada mücadele ediyoruz.

