İsmailağa Cemaati ikinci bir acıyla sarsıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmailağa Cemaati ikinci bir acıyla sarsıldı

İsmailağa Cemaati yaptığı basın açıklaması ile cemaatin eski lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin yarın (18 Ekim) cuma namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı belirtildi.

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ABDULLAH USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Abdullah Ustaosmanoğlu 1936 tarihinde Trabzon'un Of ilçesi Tavşanlı Köyü'nde doğmuştur. İlk eğitimini Tavşanlı Köyü Camii'sinde almış sonra amcasının oğlu olan İsmailağa Camii emekli İmam ve Hatibi Mahmut Ustaosmanoğlu ve Hafız İsmail Özer'in eğitimleri ile hafızlık eğitimi almaya başlamıştır.

1957 yılında Küçükköy Merkez Camii'nde fahri İmam-Hatip olarak göreve başlamıştır. 1963 yılı başlarında iseBayrampaşa Yeşil Camii'nde fahri olarak İmam-Hatiplik görevine başlayan Abdullah Ustaosmanoğlu 1965 yılında Yeşil Camii'ne kadrolu İmam-Hatip olarak atanmıştır.

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