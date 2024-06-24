İsmailağa mensubu şahıs Hz. Muhammed ile görüşmeye gittim. Hz. Ebubekir bana Huh yaptı dedi

Düzenleme: Ayşe Memiş
İsmailağa mensubu şahıs Hz. Muhammed ile görüşmeye gittim. Hz. Ebubekir bana Huh yaptı dedi

İsmailağa Cemaati mensuplarından İsmail Hünerlice’nin paylaştığı yeni videoda “Hz. Muhammed ile görüşmeye gittim” demesi gündem oldu.

Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaşadıkları tartışmalarla gündem olan İsmailağa Cemaati’nde yine gündem yaratacak bir olay yaşandı.

İsmailağa cemaati mensuplarından İsmail Hünerlice'nin yaptığı açıklamalar tepki topladı. Hünerlice Hz. Muhammed ile görüşmeye gittiğini söyledi. Hünerlice bu sırada Hz. Ebubekir’in kendisine “Huhh” yaptığını aktardı.

Devamında Hünerlice şu ifadeleri kullandı:

Zuhurat halinde Hz. Muhammed ile görüşmeye gittiğini söyleyen Hünerlice, 'Büyük bir alanda, Resulullah efendimiz karşımızda ancak ona doğru giderken...

Hz. Ebubekir'i gördüm, dünyadaki kimseye benzemiyor. Zuhurat burada bitti. O esnada tam gözlerimi açmadan Ebubekir Sıddık döndü bana 'Huh' yaptı. O nefesin serinliğini hissettim.' dedi.

İsmail Hünerlice'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki topladı

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ERKEKLER BAŞI AÇIK NAMAZ KILMASIN

Öte yandan Hünerlice erkeklerin namaz kılması ile ilgili tartışma yaratacak bir açıklama yapmıştı.

"ERKEKLER BAŞI AÇIK NAMAZ KILMASIN"

Hünerlice, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Erkeklerin başı açık namaz kılması mekruhtur” demişti.

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