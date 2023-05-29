İsmailağacılar'dan seçim gecesi Nesin Vakfı'na provokasyon: Vakıfta çok sayıda çocuk kalıyor

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından İstanbul Çatalca’da İsmailağa Cemaati üyeleri, onlarca çocuğun yaşadığı Nesin Vakfı’nın yanında toplanıp küfür ve tehditler savurarak kutlama yaptı.

İsmailağacılar'dan seçim gecesi Nesin Vakfı'na provokasyon: Vakıfta çok sayıda çocuk kalıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan galip geldi. Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 47,91 oyda kaldı.

Sonuçların netleşmesiyle birlikte birçok kentte Erdoğan taraftarları kutlamalar yaptı.

Birgün'ün haberine göre, İstanbul Çatalca’da İsmailağa Cemaati üyeleri ise onlarca çocuğun yaşadığı Nesin Vakfı’nın yanında toplanıp, vakfa yönelik tehditler ve küfürler savurup, havai fişek patlatıp, yüksek sesle marşlar dinleterek seçim kutlaması yaptı.

Daha önce de bölgedeki Nesin Vakfı zeytinlikleri kundaklanmış, İsmailağa Cemaati üyeleri jandarmanın gözü önünde Vakıf yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu’na saldırarak darp etmişti. Darp raporu alan Cihangiroğlu, salgınlardan şikayetçi olmuş ama savcılık takipsizlik kararı vermişti.

“SİLAHLILAR, YETKİLİLERİ UYARIYORUM”

Ali Nesin, sosyal medyadaki ‘Matematik Köyü’ isimli hesabından yaşananları şöyle anlattı:

"Yandaki tarikat şu anda hoparlörlerini Vakf'a yönlendirmiş durumda, yüksek sesle Mehter Marşı gibi bir şey çalıyor. Silah sesleri, maytaplar, yüksek sesli müzik ve ışıklar. Arabalar ışıklarını açmış, korna çalıyorlar. Çocuklar uyanmış ve korkuyla alt kata inmişler.
Küfürler gırla... "Her şeyden aklandık artık" diyorlarmış, muhtemelen 6 yaşındaki kızla evlenen müritlerinden bahsediyorlar. Silahlılar. Yetkilileri uyarıyorum."

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