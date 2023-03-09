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İstanbul Sanayi Odası'ndan deprem vergisine tepki

Erdal Bahçıvan, "Depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik artırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir." dedi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:18
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İSO'dan deprem vergisine tepki. Erdal Bahçıvan: 'Üzüntü verici'

İstanbul Sanayi Odası'ndan deprem vergisine tepki
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, borçların yapılandırılması teklifine depremden etkilenenlere yönelik eklenen maddelere ilişkin, "Depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik artırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir." dedi.

İSO'dan yapılan açıklamada depremle ilgili getirilen yeni vergisel tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Bahçıvan, ülke olarak olağanüstü günlerden ve koşullardan geçtiklerini, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin üzerinde derin üzüntü yarattığını, ülke ekonomisine de ağır bir yük getireceğini belirtti.

Bu yükün üstesinden ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak paylaşacağı bir fedakarlıkla kalkılabileceğini vurgulayan Bahçıvan, dün gece TBMM'de görüşülen borç yapılandırma yasasına önergeyle bazı yeni maddeler eklendiğini anımsattı.

Bahçıvan, depremin yaralarını sarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik verilen teşviklere getirilen düzenlemeyi bir fedakarlık olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü şartların hassasiyetini kabul etmekle birlikte depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik artırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir. Bu tür geçmiş taahhütlere dönük uygulamalar, sadece bugün değil, gelecekte de farklı projeleri hayata geçirme planları yapan nitelikli yatırımcıların yatırım iştahını olumsuz etkileyecektir. Buna ek olarak yeni düzenleme, EYT ödemeleri ile birlikte kaynak oluşturmakta zorlanan şirketlere öngörülemeyen yeni zorluklar getirecektir."

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