Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler?
Geleneksel Türk mutfağının sevilen tatlarından biri olan ıspanak köfte, sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin favorisi. İçerisinde bulgur, taze ıspanak ve zeytinyağı gibi sağlıklı malzemeler barındıran ıspanaklı köfte hem lezzetli hem de besleyici. Peki, ıspanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler?

Hafif bir öğle veya akşam yemeği alternatifi olan ıspanak köfte sağlıklı bir tarif arayanlar için ideal tariflerden. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ıspanak köfte tarifini sizler için derledik. Peki, ıspanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler?

ISPANAK KÖFTE TARİFİ

Ispanak köfte, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif olan geleneksel bir Türk mutfağı yemeğidir.

Hamur için malzemeler:

- 1 su bardağı ince bulgur

- 1 su bardağı sıcak su

- Yarım su bardağı irmik

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- Yarım limon suyu

Ispanak İçin:

- 1 kg taze ıspanak

- 1 adet büyük boy soğan

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- Tuz, karabiber

Üzeri İçin:

- Yarım limon suyu

- Zeytinyağı

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ISPANAK KÖFTE NASIL YAPILIR?

İnce bulguru bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyin ve karıştırın. Üzerini örtüp 10-15 dakika dinlendirin.

Bir tavada yarım çay bardağı zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Yıkanmış ve doğranmış ıspanakları ekleyin. Ispanaklar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Bulgurlu karışıma irmiği, tuzu, yarım çay bardağı zeytinyağını ve limon suyunu ekleyin. İyice yoğurun.

Hazırlanan bulgur karışımının içine kavrulmuş ıspanakları ekleyin. Karışımı yoğurarak iyice harmanlayın.

Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şekil verin.

Servis tabağına aldığınız köftelerin üzerine zeytinyağı ve limon suyu karışımını gezdirerek servis edin.

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