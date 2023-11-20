İspanya da buralara benzedi. Zeytinyağları çalınmasın diye reyonlarda zincir önlemi başladı

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi konumundaki İspanya'da zeytinyağının litresi 15 Euro'ya kadar yükselince önlem olarak zincir ve güvenlik alarmı takıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İspanya da buralara benzedi. Zeytinyağları çalınmasın diye reyonlarda zincir önlemi başladı

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi konumundaki İspanya'da ürünün litresi 15 euroya kadar yükseldi.

Süpermarketlerse zeytinyağı şişelerine kozmetik, içki ve elektronik cihaz reyonlarında kullanılan güvenlik alarmlarından takmaya başladı. İspanya'nın güneyindeki Endülüs'te 30 şubeye sahip Tu Super adlı süpermarket zincirinin CEO'su Ruben Navarro, "Hırsızlık olaylarında ciddi artış yaşanıyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle zeytinyağı hırsızların hedefinde" dedi.

ÇALIŞANLAR İSTİFA ETTİ

Navarro, 5 litrelik zeytinyağı şişelerinin yer aldığı reyonlara asma kilitli zincirler taktıklarını da belirtti. CEO, "Hırsızlık olaylarından endişelenen bazı çalışanlarımız istifa bile etti" dedi. Ayrıca Carrefour ve Auchan gibi süpermarket zincirleri de başkent Madrid'deki şubelerinde litrelik zeytinyağı şişelerine güvenlik alarmı taktı.

Türkiye'de de fiyatların hızla yükselmeye devam etmesiyle artan gıda hırsızlığını önlemek için birçok gıda reyonuna güvenlik alarmı takılıyor.

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Reuters'ın aktardığına göre, ülkenin güneyindeki kuraklığın zeytin hasadını olumsuz etkilemesi nedeniyle fiyatlar son iki haftada yüzde 150 yükseldi. Devletin belirlediği rakamlara göre zeytinyağının litresi 8 euro fakat bazı markaların sızma zeytinyağlarının litre fiyatı 15 euroya kadar çıkıyor. İspanyol polisi, bu ay 56 ton sızma zeytinyağının çalınmasıyla ilgili başlatılan incelemede iki kişinin gözaltına alındığını aktardı.

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