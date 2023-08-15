İspanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası Finali'ne yükseldi

İspanya ve İsveç FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. Rakibi İsveç'i 2-1'lik skorla mağlup eden İspanya tarihinde ilk kez finale yükseldi.

KAYNAK: AA
İspanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası Finali'ne yükseldi

Avustralya ile Yeni Zelanda’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası’ndaki ilk yarı final maçı, Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki Eden Park’ta yapıldı.

2003’te final oynayan, 2019’daki şampiyona da dahil 3 defa üçüncülük elde eden İsveç ile bu turnuvaya kadar son 16 turundan ötesini göremeyen İspanya karşılaştı. Mücadelenin skoru son 10 dakikada belirlendi. İsveç, Paralluelo’nun golüyle 81. dakikada öne geçen İspanya’ya, 88. dakikada Blomqvist ile cevap verdi. Fakat 89. dakikada sahneye çıkan Carmona, İspanya’nın sahadan galip ayrılmasını sağladı. İspanya böylece tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

İspanya’nın finaldeki rakibi, yarın oynanacak Avustralya-İngiltere maçının ardından belli olacak.

(AA)

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı Güncel
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Milletvekili adayı olmuştu. İlyas Salman setlere geri döndü Magazin
Milletvekili adayı olmuştu. İlyas Salman setlere geri döndü
Her 5 hastadan 1'inde ne bozukluğu tespit edildi Sağlık
Her 5 hastadan 1'inde ne bozukluğu tespit edildi
Sıcak havalar ve kaplıcalar varisi azdırıyor. Uzmanından hayat kurtaran öneriler Sağlık
Sıcak havalar ve kaplıcalar varisi azdırıyor. Uzmanından hayat kurtaran öneriler
Karagümrük'e iki İtalyan birden Spor
Karagümrük'e iki İtalyan birden
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı Dünya
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı
Hatay'da bahçe yangını Güncel
Hatay'da bahçe yangını