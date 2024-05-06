İspanya, Ukrayna'ya patriot füzesi gönderdiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İspanya, Ukrayna'ya patriot füzesi gönderdiğini açıkladı
Son günlerde yılan hikayesine dönen Ukrayna'ya patriot ve patriot füze yardımı hakkında İspanya'dan açıklama geldi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya hem kendilerinin hem de diğer batılı müttefiklerinin patriot füze sistemlerine ait füzelerden gönderdiğini açıkladı.

Robles ayrıca Rusya'nın sivil halka karşı kümülatif bombalar kullanmasını tekrardan kınadı ve Ukrayna'ya hava savunma sistemlerine ait füzelerin sağlanmasının önemini "Ukrayna egemenliğini ve insan hayatını savunuyor. Ukrayna ancak bu füzelerle Rusya'nın saldırılarına karşı durabilir" sözleriyle dile getirdi.

İspanyol savunma bakanı, Patriot sistemleri için Ukrayna'ya ne kadar füze gönderildiğine dair soruları cevapsız bıraktı.

f-elconfidencial-com-original-360-7a2-839-3607a283986e014f7e0a411fcdbf033d.jpg

Son Haberler
Bursaspor'da mutlu son Spor
Bursaspor'da mutlu son
Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı Yerel Haberler
Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı
Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet Gündem
Kuyuda ölü bulunan Gina Mercimek davasında bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor Yemek Tarifleri
Biber dolması iyi pişsin istiyorsanız bilmeniz gereken tüyo! Dolmalar asla dağılmıyor
Konut satışlarında ibre tersine döndü. Bu haberi okumadan ev almayın Ekonomi
Konut satışlarında ibre tersine döndü. Bu haberi okumadan ev almayın
Kastamonu'da köprü altında başı kesilmiş ceset bulundu, 3 kişi gözaltına alındı Yerel Haberler
Kastamonu'da köprü altında başı kesilmiş ceset bulundu, 3 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Gündem
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı