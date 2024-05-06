İspanya, Ukrayna'ya patriot füzesi gönderdiğini açıkladı

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya hem kendilerinin hem de diğer batılı müttefiklerinin patriot füze sistemlerine ait füzelerden gönderdiğini açıkladı.

Robles ayrıca Rusya'nın sivil halka karşı kümülatif bombalar kullanmasını tekrardan kınadı ve Ukrayna'ya hava savunma sistemlerine ait füzelerin sağlanmasının önemini "Ukrayna egemenliğini ve insan hayatını savunuyor. Ukrayna ancak bu füzelerle Rusya'nın saldırılarına karşı durabilir" sözleriyle dile getirdi.

İspanyol savunma bakanı, Patriot sistemleri için Ukrayna'ya ne kadar füze gönderildiğine dair soruları cevapsız bıraktı.