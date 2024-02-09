İspanya'da 310 tren seferine ‘grev’ engeli

Kaynak: AA
İspanya'da 310 tren seferine ‘grev’ engeli
İspanya'da devlet demir yolu şirketleri Renfe ve Adif'e bağlı işçilerin grevinden dolayı 310 tren seferi iptal edildi.

İspanya’daki devlet demiryolu şirketleri Renfe ve Adif’e bağlı işçiler, belirli taleplerle 23 saatlik bir greve gitti.

Bu talepler arasında, 2016’da yürürlüğe giren geçici pozisyonlara yapılan işe alımlarını karşılamak için oluşturulan kategorilerin kaldırılması ve haftada 35 saat çalışma izni verilmesi yer alıyor. Grev nedeniyle, henüz bir anlaşma sağlanamaması sonucunda 310 tren seferi iptal edildi.

Grev, halkın günlük yaşamında sıkça kullandığı banliyö tren seferlerini de etkiledi, özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde.Grev nedeniyle bazı tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bakanlık, hızlı trenlerde yüzde 73, orta mesafeli seferlerde yüzde 65 ve yük trenlerinde yüzde 25’lik minimum hizmetin garanti edilmesi gerektiğini belirtti.

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