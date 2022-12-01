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İspanya'da ABD'nin Madrid büyükelçiliğine bombalı paket gönderildi

Ukrayna'ya bağışlanan roketatarları üreten İspanya'daki silah şirketi Instalaza'da ve Madrid'deki Torrejón de Ardoz hava üssünde bombalı paket bulundu. Öte yandan, ABD'nin Madrid'deki büyükelçiliğine de bir paket gönderildiği bildirildi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:40
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İspanya'da ABD'nin Madrid büyükelçiliğine bombalı paket gönderildi

İspanya'da ABD'nin Madrid büyükelçiliğine bombalı paket gönderildi
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İspanya’da dün Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği'ne gönderilen ve bir görevlinin yaralanmasına neden olan bombalı zarfla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, benzer olayın bir silah şirketinde daha yaşandığı ortaya çıktı. İspanya polisinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Zaragoza kentinde Ukrayna'ya C90 roketatar sistemi tedarik eden Instalaza adlı silah şirketine bombalı mektup gönderildiği bildirildi. Zarfın açılmadan güvenlik güçlerine haber verildiği, içerisinde Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliğine gönderilene benzer el yapımı bomba bulunduğu ifade edildi. Bombanın kontrollü şekilde patlatıldığı, kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

HAVA ÜSSÜNE "ŞÜPHELİ PATLAYICI CİHAZ" GÖNDERİLDİ

İspanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise bugün Torrejon de Ardoz'da Hava Kuvvetleri ait üssünde bulunan Avrupa Birliği Uydu Merkezine içinde patlayıcı olduğundan şüphelenilen paket gönderildiği duyuruldu. Paketin X-ray ile tarandıktan sonra içerisinde "bir mekanizma" bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı. Hava üssüne takviye güvenlik gücü konuşlandırıldığı kaydedildi.

BİR PAKET DA ABD'NİN MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİNE

Gelen son habere göre ise, ABD'nin Madrid'deki büyükelçiliğine de bombalı paket gönderildi. Reuters haberi İspanyol televizyonuna dayandırdı. 

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonucu patlamaUkrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonucu patlama

NE OLMUŞTU?

Dün Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen zarfın açılmasıyla meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı bildirilmişti. İspanya resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.00 sıralarında (TSİ 15.00) Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği binası bahçesinde patlama meydana geldiği belirtilmişti.

Haberde, patlamanın büyükelçiliğe gelen bir zarfın açılmasıyla meydana geldiği, bir yetkilinin hafif yaralandığı kaydedilmişti.

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