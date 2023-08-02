İspanya'da Akbelen eylemi. Barcelona taraftarı LİMAK'ı protesto etti

Başkan Joan Laporta'nın yönetim kuruluna güçlü bir mesaj göndermek amacıyla Barcelona'nın Passeig de Gràcia'da açtığı resmi mağazanın önünde yaklaşık 30 kişi bir araya geldi. Toplanan kişiler, Katalan varlığının Türkiye'nin güneybatısındaki Akbelen ormanında çıkardıkları çevre tartışması nedeniyle Türk inşaat şirketini yok saymasını istediklerini, ağaçların kesilmesini ve protestocuların saldırılar, göz yaşartıcı gaz ve hapis yoluyla bastırılmasını durdurmak için uluslararası odak arayışında bir baskının olduğunu duyurdu. Açılan bazı pankartlarda "Akbelen nefes almak istiyor!" yazıldığı da görüldü.

KULÜP YÖNETİMİNE SESLENDİLER

Aynı şekilde protestoculardan biri yönetim kuruluna hitaben yazılan bir mektupta: "Barcelona, ​​kulübün mal ve hizmetlerini topluma ve topluma karşı saygılı önlemler altında geliştirme taahhüdünü destekleyen bir tanıma olan Biyosfer sertifikasına sahiptir. Bu nedenle, kulübü sorumlu bir çevre tutumuna sahip olma sözünü yerine getirmeye ve Limak Holding ile olan sözleşmesini yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. FC Barcelona uluslararası üne sahip bir oyuncudur, bu nedenle onun ve ortaklarının, tedarikçilerinin, vb., sağlam ve küresel olmalıdır" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR BARCELONA İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Limak'ın patronu eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, Barcelona'nın stadı Nou Camp'ın yenilenmesi için kontrat imzalamıştı. Sözleşmeye göre yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin ardından Haziran ayında başlayarak 3 yıl içinde tamamlanacak. FC Barcelona yönetimi, yenileme çalışmaları için Limak’ın seçildiğini 9 Ocak 2023 tarihinde açıklamıştı.