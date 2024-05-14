Mersin'in logosu değişti

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı mayıs ayının olağan toplantısının 1. birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da yapılan toplantıda, birimlerden gelen 40, komisyonlara havale edilen 18, gündem dışı 5 madde olmak üzere toplam 63 madde görüşülmeye sunuldu.

Büyükşehir logosunun değişmesi ile alakalı maddede söz alan Belediye Başkanı Vahap Seçer, konu hakkında bütün ilçelerin logolarının birbirine benzediğini, bundan dolayı bu şekilde karar aldıklarını açıkladı.

Yeni logonun ne anlama geldiği hakkında ise Seçer şu ifadeleri aktardı:

“Bu logo ve renkleriyle Mersin’in M harfini ve Toros dağlarını ifade ediyor. Farklı renkler var; narenciye, güneşin rengi, denizin mavisi. Çok renkli kentin enerjisini, kenetlenmeyi, dönüşümü, sonsuzluğu, devinimi, gençliği ve inovasyonu temsil ediyor. Biz de ‘Bizim de bakış açımız bu’ dedik hepsi bundan ibaret. Mersin’e hayırlı, uğurlu olsun.”