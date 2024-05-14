Terör örgütü üyeleri kaçarken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Terör örgütü üyeleri kaçarken yakalandı
Mersin’den İstanbul'a götürülmesi ardından da yurt dışına gitmesi planlanan bir kadın terör örgütü üyesi kıskıvrak yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Ekipleri PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik baskın yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda bir kadın terör örgütü üyesinin Tarsus’ta ikamet ettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri özel harekat destekli bir operasyon yaptı.

Terör örgütü üyesi kadın F.M. ile ona yardım eden N.İ. ve M.İ. yakalandı. Terör örgütü üyesi kadını önce İstanbul'a ardından da Edirne üzerinden yurtdışına kaçmayı planladığı da öğrenildi.

Kadının 2015-2016 yıllarında Şırnak'ın İdil ilçesinde hendek-barikat olaylarında faaliyet yürüttüğü, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma suçundan aranma kaydının olduğu belirtildi.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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