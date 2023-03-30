İspanya'da Aktivistler Parlamento Binasına Saldırdı: 9 Gözaltı

Polis, 9 aktivisti gözaltına aldı. Eylem sırasında konuşan aktivistlerden Victor de Santos, hükümetin iklim krizine kayıtsız kalmasını protesto etmek ve geçtiğimiz yıl benzer bir gösteri düzenleyen 15 aktivistin yargılanmasını protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Rebelion Cientifica iklim grubu üyeleri, hükümetin iklim sorunlarına karşı kayıtsız kalmasını protesto etmek için parlamento binasının ana cephesindeki sütunları kırmızıya boyamış ve eylem sırasında 15 kişi tutuklanmıştı.

Aktivistler, eylemde kullanılan boyanın biyolojik olarak parçalanabilen bir sıvı olduğunu ve hükümet binasına herhangi bir zarar verilmediğini ifade ettiler.