30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İspanya'da enflasyon, yüzde 5,8'e yükseldi

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) ocak ayı enflasyonunu yüzde 5,8 olarak açıkladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:44
Takip Et

İspanya'da enflasyon, yüzde 5,8'e yükseldi

İspanya'da enflasyon, yüzde 5,8'e yükseldi
+
Aa
-

Sol koalisyon hükümetinin enerji krizinden dolayı geçen yıl akaryakıt fiyatlarına getirdiği litre başına 20 sentlik indirimin yıl başından itibaren son bulmasıyla birlikte enflasyonda artış gözlendi.

İspanya'da Temmuz 2022'de yüzde 10,8 ile zirveye ulaştıktan sonra beş aylık düşüş yaşayan enflasyon, aralıkta yüzde 5,7 idi.

INE, enflasyondaki yavaşlamanın kırıldığını ve ocak ayında yüzde 5,8 ile tekrar yükselişe geçtiğini duyurdu.

İşlenmemiş gıda ve enerji ürünleri dışında olan enflasyon ise yarım puan artışla yüzde 7,5'e çıkarak, Aralık 1986'dan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Ülkede, hükümetin fiyat artışlarına karşı aldığı kararlar kapsamında KDV, 1 Ocak'tan itibaren temel ihtiyaç maddelerinde kaldırıldı, sıvı yağ ve makarnada yarı yarıya (yüzde 10'dan yüzde 5'e) indirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
4
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
5
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
7
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿Giresun'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿ Bir haftadır aranıyordu! Cesedi kuyuda bulundu
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
﻿Kars'ta ulaşıma kar ve sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.