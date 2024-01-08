İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu geri getirildi

İspanya’da son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonları, özellikle de grip ve Kovid-19 vakalarında büyük bir artış yaşandı. Bu durum, bazı bölgelerde hastanelerin kapasitesini aştı ve maske takma zorunluluğunun yeniden getirilmesine yol açtı.

4 EYALETTE MASKE ZORUNLULUĞU GERİ GETİRİLDİ

Ülkedeki 17 özerk yönetimin 4’ü, hastane ve sağlık merkezlerinde maske kullanımını zorunlu kıldı. Valensiya ve Murcia (geçen hafta sonu), Katalonya (bugünden itibaren) ve Aragon (sadece sağlık çalışanları için) hastanelerde maske kullanma şartını geri getirdi.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, maske zorunluluğunun tüm ülkeyi kapsaması gerektiğini savundu ve diğer özerk yönetimlerle bir toplantı düzenledi. Ancak, muhalefetteki sağ partilerin kontrolündeki Madrid, Galiçya, Castilla ve Leon gibi bazı özerk yönetimler, vatandaşların maske takmaya gönüllü olacaklarını iddia ederek, bunun bir tavsiye, zorunluluk olmaması gerektiğini söyledi. Bu nedenle, ortak bir karar çıkmadı.

Bakan Garcia, bu konuda çözüm bulmak için özerk yönetimlerden öneriler beklediğini ve bu hafta içinde yeni bir toplantı yapacağını belirtti.

Öte yandan, Bakan Garcia, Onda Cero radyosuna yaptığı açıklamada, hastanelerdeki baskıyı azaltmak için, hafif grip belirtileri gösteren çalışanlara, doktor raporu olmadan 3 günlük izin verilmesini teklif ettiğini ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu ile işbirliği yaptığını söyledi.

Bakan Garcia, grip salgınının ciddi bir sorun olduğunu ve acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

VAKALAR ARTIYOR

İspanya’da, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu, aşamalı olarak kaldırılmıştı. Son olarak, 3 Temmuz 2023’te Bakanlar Kurulu kararıyla, hastanelerde de bu uygulama sona ermişti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede grip nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı, son bir haftada yaklaşık yüzde 60 oranında artış gösterdi.

Hastanelerde solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle en çok yoğunluk yaşanan özerk yönetimler, Castilla-La Mancha (her 100 bin kişide ortalama 1709 vaka), Valensiya, Asturias, Kanarya Adaları ve Castilla ve Leon oldu.