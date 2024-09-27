İspanya’da ırkçılık yapan taraftara hapis cezası

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İspanya’da ırkçılık yapan taraftara hapis cezası

İspanya La Liga’da geçen yıl farklı maçlarda Vinicius Jr. ve Chukwueze'ye tribünden ırkçı hareketler yapan bir taraftara hapis cezası verildi. Öte yandan ceza verilen taraftarın 3 yıl tüm stadyumlara girişi yasaklandı.

İspanya La Liga’da oynayan siyahi futbolcular Vinicius Jr. ve Samuel Chukwueze'ye tribünden ırkçı hakaret eden bir taraftara toplamda bir yıl hapis cezası verildi.

İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçı söylemlere karşı başlatılan yasal yaptırımlar kapsamında tribünlerden yapılan ırkçı söylemlere ikinci kez hapis cezası geldi.

Palma de Mallorca 3 numaralı idari mahkemesi, Real Madrid'de oynayan Vinicius ve bir dönem Villarreal'de forma giyen Chukwueze'ye, geçen yıl farklı tarihlerde Mallorca'da oynanan iki farklı maçta tribünden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen bir taraftar hakkındaki davayı sonlandırdı.

Mahkeme, sanık taraftara, her bir futbolcuya söylediği ırkçı hakaretler nedeniyle 6'şar aydan toplam 1 yıl hapis, 3 yıl tüm stadyumlardan men ve Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu tarafından kesilen para cezasının ödenmesi cezalarının verildiğini açıkladı.

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