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İspanya'da maden kazası. 3 işçi öldü

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinin Suria ilçesindeki potas madeninde 900 metre derinlikte meydana gelen bir kazada, en az 3 işçinin öldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:00
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İspanya'da maden kazası. 3 işçi öldü

İspanya'da maden kazası. 3 işçi öldü
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Katalonya özerk yönetimine bağlı polis ve itfaiye yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, ICL İberia şirketine ait potas madeninde, saat 09.00 (TSİ 11.00) sıralarında meydana gelen çökmede, içeride mahsur kalan en az 3 maden işçisi hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildiği, göçük altında kalan işçilerin çıkartılması için dağcı birlikler ve köpekli ekiplerle çalışmalar başlatıldığı duyuruldu.

Kazada ölenlerin yakınlarına destek olması için psikologların da bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Katalonya özerk yönetim başkanı Pere Aragones, kazada ölen işçilerin ailelerine başsağlığı dilerken yerel hükümetin İçişleri ve Çalışma Bakanlarının hemen bölgeye gittiği kaydedildi.

Aynı madende en son 2013 yılında meydana gelen bir kazada, 2 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Suria'da yaşanan olayın, Katalonya'daki maden ocaklarında son yıllarda meydana gelen en büyük kaza olduğu belirtiliyor. (AA)

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