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Kuraklık sonucu 11. yüzyıldan kalma kilise ortaya çıktı

İspanya'da ortaya çıkan kuraklık sebebiyle 11. yüzyıldan kalma olduğu düşünülen kilise gün yüzüne çıktı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:41
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 16:42
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İspanya'da ortaya çıkan kuraklık sebebiyle 11. yüzyıldan kalma kilise ortaya çıktı

Kuraklık sonucu 11. yüzyıldan kalma kilise ortaya çıktı
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Katalonya'nın kuzeydoğusundaki Sant Roma de Sau'da suların çekilmesiyle 11. yüzyıldan kalma kilisenin kalıntıları ortaya çıktı.

Tarihi kilisenin, 1960'larda yakınına baraj inşa edilince sular altında kaldığı ifade edildi. Haberlerinin yayılmasından sonra olayı sosyal medyada gören kişiler bölgeye ziyaretçi akını gerçekleştirdi. Kilise kalıntılarının etrafı, harabenin çökme riski sebebiyle turistlerin yaklaşmaması için çitle çevrildi.

Ziyaretçilerden Nuria Ferrerons, "Su seviyelerinin şimdiki kadar düşük olmasının üstünden yıllar geçti" ifadelerini kullandı. 45 yaşında olduğunu söyleyen Ferrerons, "Sosyal medyada karşımıza çıkınca 'Ee bakalım nasılmış' dedik" dedi.

"Yıllardır görülmeyen bir şeyi" görmeye geldiğini söyleyen Sergi Riera ise "Normalde sadece çan kulesi görünüyordu" açıklamalarını yaptı.

İSPANYOL’DA ORTAYA ÇIKTI

Extremadura'daki Valdecanas rezervuarındaki tarih öncesi taş çemberi de suların çekilmesiyle ortaya çıkmış oldu. Uzmanlar ve tarihçiler tarafından resmi adı Dolmen de Guadalperal olan yapıların tarihinin MÖ 5000'e kadar uzandığı ifade edildi.

İlk kez 1926'da keşfedilen taşların, 1963'te rezervuarın inşa edilmesiyle sular altında kaldığı söylendi.

Turistler de teknelerle taşlara ulaştı. Rehberli turlar düzenleyen Rubet Argenta, "İnsanlar memnun kalıyor" dedi.

İspanya Çevre Bakanlığı'nın bu ayki verilerine göre rezervuarlarda su seviyesinin yaklaşık yüzde 36 olduğu aktarıldı.

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