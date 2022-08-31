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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya’da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:30
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:34
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Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı
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İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı.

La Bisbal d'Emporda kasabasında dün meydana gelen dolu yağışı sırasında büyük bir buz parçasının çarpması sonucu başından yaralanan bir bebek hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi.

Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti.

250 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA

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