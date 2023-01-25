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İspanya’da samuray kılıçlı saldırı 1 ölü, 4 yaralı

İspanya’nın güneyinde bir kilisede düzenlenen samuray kılıçlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 23:57
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İspanya’da samuray kılıçlı saldırı 1 ölü, 4 yaralı

İspanya’da samuray kılıçlı saldırı 1 ölü, 4 yaralı
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İHA - İspanya’nın güneyinde yer alan Algeciras kentindeki bir kilisede samuray kılıçlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırının faili olduğu tahmin edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İspanya basını, yaralılar arasında kilisenin papazının bulunduğunu ve saldırıda ağır yaralandığını belirtti.
 

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