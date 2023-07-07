İspanya'dan fark yiyen milli takım elendi

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, İspanya'ya 78-64 mağlup oldu.

İspanya'dan fark yiyen milli takım elendi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya’da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Ay-yıldızlı takım, İspanya'ya 78-64 mağlup olarak şampiyonadan elendi.

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı çeyrek finalde ilk çeyreği 26-15 geride kapattı. İkinci çeyrekte de farkı koruyan İspanya ikinci yarıya 46-33 önde başladı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanan karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde ay-yıldızlıların üst üste bulduğu sayılar öne geçmesine yetmedi. Böylelikle milli takım son çeyreğe 65-50 geride başladı.

Dördüncü periyotta da farkın erimesine izin vermeyen İspanya, mücadeleden 78-64'lük skorla galip ayrıldı. Böylelikle milliler çeyrek finalde elenerek klasman maçlarına kaldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Ceren Akpınar olurken, İspanya'da ise Iyana Martin 24 sayıyla Akpınar'ı takip etti.
(DHA)

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