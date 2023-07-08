İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, üçüncü kez turnuvada şampiyonluğa ulaştı

İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, kupanın sahibi oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan final mücadelesinde, İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Curtis Jones'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İngiltere, 1982 ve 1984'ün ardından tarihinin üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. İspanya, 90+9. dakikada Abel Ruiz ile penaltı atışından yararlanamadı.

İngiltere, turnuvada oynadığı 6 maçı da gol yemeden tamamladı.
(AA)

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