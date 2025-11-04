Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler sezona harika başladı. Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesinin ardından Real Madrid'in vazgeçilmezleri arasına giren Arda, 14 maçta 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre bu maç öncesi Arda Güler ve takım arkadaşı Dean Huijsen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İki futbolcu, teknik direktör Xabi Alonso'ya giderek takım arkadaşları Raul Asencio'nun Liverpool karşısında ilk 11'de yer alacak seviyede olmadığını söyledi ve onu oynatmamasını istedi. Bu iddianın ardından Real Madrid'de ne yaşanacağı merak konusu.