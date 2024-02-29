İspanyol çiftçiler yol kapatma eylemine devam ediyor

Katalonya, Valensiya, Murcia, Extremadura ve Bask bölgelerinde çiftçilerin traktörleriyle yola çıkarak trafiği yavaşlattığı veya tamamen kapattığı bildirildi. Katalonya'da, İspanya-Fransa sınırında yolu kapatan çiftçilerin yüzlerce kamyonun geçişini engellediği belirtildi.

Çiftçilerin sendika temsilcileri, Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas ile gelecek hafta bir kez daha görüşmeyi planlıyor.

Çiftçiler, hükümet ve Avrupa Birliği'nin somut adımlar atmaması halinde eylemlerini sürdüreceklerini ve mart ayı içinde büyük gösteriler düzenlemeyi planladıklarını belirtiyor.

Eylemlerin sona ermesi için çiftçilerin öncelikli talepleri şunlar:

- AB Ortak Tarım Politikasının bürokrasisinin ve çevresel maliyetlerinin esnekleştirilmesi

- Tarladan markete kadar gıda zincirinde üretim maliyetlerinin karşılanmasına yönelik yeni ücretlendirmeyi belirleyecek yasal değişiklik

- Üçüncü ülkelerle ticarette aynı üretim şartlarının getirilmesi ve gıda ürünleri ithalatına ilişkin bir gözlemevinin oluşturulması

- Fas'tan yapılan ithalatın daha fazla kontrol edilmesi

- Mercosur ve Yeni Zelanda ile yapılan anlaşmaların ve Şili, Kenya, Meksika, Hindistan, Avustralya ile yürütülen müzakerelerin askıya alınması

- Kuraklık sorununa karşı yardım.