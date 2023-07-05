İspanyol kulübü şike yüzünden Avrupa kupalarından atıldı

La Liga Kulübü Osasuna, 10 yıl önce şikeye karışmalarının ardından UEFA tarafından Avrupa Konferans Ligi'nden çıkarıldı.

Sonuç olarak, LaLiga ekibi önümüzdeki sezon için herhangi bir Avrupa yarışmasına katılamayacak.

UEFA Temyiz Komitesi'nin kararıyla, Osasuna geçtiğimiz Cuma günü 2013-14 sezonundaki iki maçta şike iddialarıyla ilgili olarak sunduğu savunmayı dikkate almadı.

UEFA tarafından yürütülen soruşturma, Osasuna'yı iki maçta şike yapmaktan suçlu bulan bir Yüksek Mahkeme kararıyla tetiklendi. O dönemin eski yönetim kurulu, suistimal, sahte belgeler, spor yolsuzluğu ve muhasebe suçlarıyla suçlanıyor.

Temyiz Komitesi'nin Osasuna'yı 2023-24 Konferans Ligi'nden çıkarma kararı sonucunda Bilbao, turnuvaya dahil edildi.

Osasuna Kulübü yaptığı açıklamada, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne temyiz edeceğini açıkladı.