Isparta-Antalya kara yolunda feci kaza. 2 ölü 2 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda bugün sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza, saat 08.00 civarında Burdur'un Ağlasun ilçesi, Aşağıyumrutaş köyü yakınlarında gerçekleşti.

Motosikleti kullanan Ramazan Karademir (20) ile yolcu Abdülkadir Bekçioğulları (27), karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ve yolcu Abdülkadir Bekçioğulları'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araç sürücüsü Barış A. ve yolcu Seda Ç. (33) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Ramazan Karademir ve Abdülkadir Bekçioğulları'nın cenazeleri, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna gönderildi.