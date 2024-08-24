Kaçan şüpheliyi taksici yakaladı

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleşen olay, bir taksicinin cesurca müdahalesiyle son buldu. Murat Petek isimli taksici, 22 Ağustos gecesi Bağlar Mahallesi’nde müşterisini gideceği adrese bıraktıktan sonra dönüş yolunda şüpheli bir şahsın bekçilerden kaçtığını fark etti. Durumu hızlıca değerlendiren Petek, kaçan şahsı aracından takip etmeye başladı.

Kaçan şüpheli, taksicinin takibi karşısında şaşırdı ve kaçmaya devam etti. Ancak Petek, soğukkanlılıkla şahsı takip etmeyi sürdürdü. Bir süre sonra şüpheliyi yakalamayı başaran taksici, bekçilerin olay yerine gelmesiyle şahsı onlara teslim etti. Bu cesur davranış, Petek’in aracında bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kaçışı, taksicinin onu takip etmesi ve bekçilere teslim etme anları net bir şekilde görüldü.