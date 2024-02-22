İsrail 4 ayda 153 BM tesisini hedef aldı. ‘Hiçbir yer güvende değil’

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Askeri operasyonlar devam ederken Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvende değil." denildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, 153 UNRWA tesisinin 300'den fazla saldırının hedefi olduğu belirtildi.

Gazze'de sivil altyapının büyük ölçüde tahrip olduğuna değinilen açıklamada, "Gıda üretimi durdu, hastaneler savaş alanına döndü. Ateşkes çoktan gecikti." fİadesi kullanıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas örgütünün silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldürüldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.

Yıkılan yerleşim birimlerinin enkazları altında hala binlerce ölü olduğu düşünülürken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınmaktan kurtulamadı ve sivil altyapı da tahrip edildi.

576 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Diğer taraftan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten beri İsrail güçleri ile onlarla birlikte yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri patlak veren çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.