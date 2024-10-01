İsrail Acil Durum Servisi'nden ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Acil Durum Servisi'nden ilk açıklama

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından ülkede panik yaşandı. Tel Aviv'de şarapnel parçaları nedeniyle iki kişi hafif yaralandı.

İsrail Acil Durum Servisi, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısında ciddi yaralanma olmadığını bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) açıklamasını yineleyen Magen David Adom (MDA) sözcüsü, acil sağlık ekiplerinin saldırının gerçekleştiği bölgelere sevk edildiğini belirtti. Tel Aviv'de şarapnel nedeniyle iki kişinin hafif yaralandığını, ayrıca ülke genelinde güvenli bölgelere kaçış sırasında bazı küçük yaralanmaların ve endişe vakalarının yaşandığını ifade etti. Yetkililer, şu ana kadar ciddi bir durum rapor edilmediğini vurgularken, gelişmelere göre yeni bilgiler sağlanacağını duyurdu.

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