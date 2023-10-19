İsrail asıllı Linet'ten açıklama geldi. Gazze'deki saldırıya sessiz kaldığı için tepki çekmişti

Instagram hesabından "Hamas katildir" paylaşımı yapan ve İsrail'in Gazze'deki hastane katliamından bahsetmediği için tepki çeken İsrail asıllı şarkıcı Linet, açıklama yaptı.

İsrail asıllı Linet'ten açıklama geldi. Gazze'deki saldırıya sessiz kaldığı için tepki çekmişti

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması Türkiye'de ve dünyada tepki topladı. Saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

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Sanat dünyasının tanınan isimleri İsrail'i ağır bir dille kınarken, İsrail asıllı şarkıcı Linet'in 'Hamas katildir' paylaşımı yapıp, Gazze'deki saldırı hakkında ise sessiz kalması tepki çekti.

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TEPKİLERE DAYANAMADI

Ünlü isim, sosyal medyada büyüyen tepkiler üzerine Instagram sayfasından yorumlara kısıtladığı bir açıklama yayınladı.

Mesajına, "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli diye düşünüyorum. Ama bunu yapmak zorundayım" diyerek başlayan Linet, şöyle devam etti:

"Ben 500 sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu zamanında Türkiye’ye gelmiş olan atalarımdan beri bu topraklarda yaşayan Yahudi bir ailenin ferdiyim. 30 senedir sanatını bu topraklarda icra eden, ekmeğini bu topraklardan kazanan, bu ülkede vergisini ödeyen bir Türk vatandaşıyım."

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"BU VAHŞETİ BEN DE İLİKLERİME KADAR YAŞADIM"

"Bizler bu topraklarda Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Yahudi'si her zaman dostça, kardeşçe yaşadık, komşuluk yaptık. Bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de hepiniz gibi iliklerime kadar yaşadım ve yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan bu kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennimdir."

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"ÖLENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

"Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım şu an savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz... Yorumlarınızı yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum."

"Dileğim bir an önce akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır. Tüm ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum."

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